Calciomercato Giovanili Torino, preso il 2004 Bordian dal Chievo

Svincolato dopo la mancata iscrizione in Serie B dei clivensi, si è legato ai granata

Dopo Antolini, un altro giovane del Chievo ha firmato con il Toro. Si tratta del centrale classe 2004 Ion Bordian, svincolato dopo la mancata iscrizione del club clivense. Il giocatore, l’anno scorso in Under 17 e parte integrante dell’Under 19 Moldava, ha firmato con i granata ed ha posato per le foto di rito con il responsabile del settore giovanile Ruggero Ludergnani.