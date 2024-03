Under 15, la top 3 di Torino-Modena 2-0: magia di Marangon, Costantino subito in gol

MARANGON : L'ottava rete in campionato è fondamentale per permettere al Toro di sbloccare una gara indirizzata verso l'equilibrio. Peraltro il gol è una perla che strappa gli applausi di tutti sulla tribuna, un tiro a giro imprendibile per Bosi. Si conferma come uno dei leader del gruppo.

RAMONDETTI : Il capitano disputa una gara attenta, l'ennesima della sua stagione, in cui dirige i suoi verso la vittoria. A centrocampo fa la voce grossa contribuendo ad alzare il baricentro dei suoi. Non si fa sorprendere nemmeno quando il Modena tenta l'imbucata. Dimostra solidità.

COSTANTINO: Gli bastano quattro minuti per impattare sulla partita. Chiamato in causa da Catto con a metà ripresa con il Toro a caccia del 2-0, si fa subito apprezzare per corsa e dedizione alle offensive granata. Così quando il compagno di reparto Cai lo lancia, non se lo fa ripetere due volte. Terza rete in stagione, meritata per un giocatore che fin qui ha speso tantissimo.