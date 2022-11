Under 17, la top 3 di Juventus-Torino 2-1: Bellocci mura più volte, Perciun in gol

La top 3 dei granata nel derby della Mole Under 17, vinto in extremis dalla Juventus

Il Torino perde il derby nei minuti finali ( QUI il commento e la diretta della gara ) , quando ormai il pareggio sembrava consolidato. A Vinovo finisce 2-1 per la Juventus. I granata vanno in vantaggio con Perciun, ma vengono riacciuffati da Finocchiaro. Poi Meringolo sigla in pieno recupero il gol vittoria che costringe i granata ad arrendersi alla sconfitta.

BELLOCCI: Nel primo tempo è sostanzialmente inoperoso e non può nulla sul gol bianconero. Nella ripresa, invece, è provvidenziale l'intervento su Pugno nell'uno contro uno per salvare il pareggio. Nel finale si supera in un paio di occasioni e non ha colpe sul gol vittoria dei bianconeri.