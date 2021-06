Under 17, Torino-Entella 2-3: troppi errori costano ai granata un’altra sconfitta

Tra buone giocate ed errori grossolani: i granata restano a quota zero in classifica

Pronti, via e dopo tre minuti Thioune porta subito in vantaggio i liguri dopo una buona azione di Cucciniello sulla destra. Al 21’ il raddoppio dell’Entella con Banfi, che su punizione dal limite sorprende Sattin sul suo palo. La prima vera occasione granata capita sulla testa di Toma, che insacca ma dopo un fischio dell’arbitro per presunto fallo in attacco. Al 33’ i liguri hanno una grande occasione per chiudere i conti, ma Banfi va a sbattere sul palo interno dopo una grande azione personale. Gol sbagliato da un lato e gol segnato sul versante opposto: fallo su Ceica e arbitro che decreta il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Cesari, che spiazza Rinaldini e riapre l’incontro. Granata che al 43’ si divorano l’occasione per il pareggio: dopo un errore in disimpegno del portiere ligure, Toma è poco freddo e centra un difensore sulla linea di porta.