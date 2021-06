Under 17, la top 3 di Torino-Entella 2-3: Rettore ok, doppietta per Cesari

Bene il capitano granata, che parte centrale e si sposta a fare il terzino destro a gara in corso

CESARI: Una doppietta per un difensore non è niente male. Come Rettore, parte da braccetto e chiude da terzino. Freddissimo in occasione del rigore a spiazzare il portiere, bravo a concludere una bella combinazione con un preciso diagonale: non era facile. Può e deve crescere ancora molto, ma le premesse sono buone.