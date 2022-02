Under 18, la top 3 di Torino-Sampdoria 3-3: Palade e Ansah tentano la rimonta

I tre migliori giocatori del Toro nel pareggio tra l'Under 18 granata di Asta e quella blucerchiata di Rizzolo

L'Under 18 del Torino ottiene un pareggio casalingo contro la Sampdoria in un 3-3 deciso a pochi secondi dal triplice fischio. I torelli di Asta giocano una partita ostica a cui però avevano saputo prendere le misure non subendo il colpo dell'immediato pareggio blucerchiato e andando poi a rimontare la Samp nella ripresa. Ecco i tre migliori della partita.

PALADE: Nel primo tempo non si registrano conclusioni da parte sua, ma fa tanto lavoro sporco per andare a crearsi le occasioni in una frazione in cui è poco servita. Nella ripresa è fondamentale il suo colpo di testa che sigla il 2-2. La rimonta parte tutta da lì e dà la spinta ai granata.