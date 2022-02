Under 18, Torino-Sampdoria 3-3: prima la rimonta granata, poi la beffa al 93′

I ragazzi di Antonino Asta vengono raggiunti sul pareggio dalla Sampdoria proprio pochi secondi prima del triplice fischio

Irene Nicola

È un pari che sa di beffa quello del 3-3 ottenuto dal Torino Under 18. La vittoria, in una gara complessa in cui la Sampdoria ha saputo mettere in difficoltà i torelli, sfuma per i ragazzi di Asta al 93'. Un peccato se si considera che, dopo l'iniziale vantaggio, Palade e Ansah avevano rimontato il 2-1 della Samp. Alla fine i granata escono dal "Cit Turin" con un solo punto.

LE SCELTE - Per la gara contro la Sampdoria, Antonino Asta si affida al 4-3-1-2. Tra i pali Manzari dà il cambio a Sattin. Difesa quasi tutta confermata con la coppia di centrali Bura-Rettore e terzino sinistro Cesari. La novità è Dellavalle che, dopo essere stato impiegato ieri con la Primavera, scende coi pari età Under 18. Azizi dirige il centrocampo, supportato da Vaiarelli e Antolini. Nardella si posiziona invece dietro alle punte Ansah e Palade.

PRIMO TEMPO - In avvio la Sampdoria è più brillante e testa subito i riflessi del Torino sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al tap-in di Spatari risponde Dellavalle con un salvataggio sulla linea, solo dopo arriva la segnalazione del fuorigioco dell'attaccante blucerchiato. La Samp continua a spingere con insistenza e sbatte contro il muro della difesa granata, che regge. I granata però non riescono mai a rendersi pericolosi e vanno al tiro solo in un occasione con Nardella. La prima vera occasione e anche il primo rimpianto dei torelli è al 20': i ragazzi di Asta sfondano a sinistra con Antolini che mette in mezzo un cross teso per Ansah, anticipato per un soffio. Due minuti dopo però trovano il vantaggio. I granata sono cinici e sfruttano un errore di impostazione della Sampdoria sulla propria trequarti: Nardella cerca ancora Ansah, risponde Maianti ma non trattiene. Allora si avventa Vaiarelli a rimorchio e gonfia la rete col destro. L'1-0 però dura poco, perché la Sampdoria nel tentativo di recuperare spinge con Spatari che va all'uno contro uno con Manzari. Il portiere granata sbaglia il contrasto, la palla resta lì e Spatari deve solo guardarla indirizzarsi in porta. Al 37' Dolcini va giù nell'area del Torino, per il direttore di gara è rigore: sul dischetto va Samotti, che spiazza Maianti e porta sul 2-1 la Samp. La reazione granata si vede con l'asse Palade-Ansah che si accende, poi è la volta del cross di Cesari per l'incornata di Dellavalle, di poco fuori, che chiude il primo tempo.

SECONDO TEMPO - Nella ripresa il Toro prova a ripartire sfruttando le incursioni di Palade e Ansah, chiusi dalla retroguardia blucerchiata. Asta si gioca quindi il primo cambio al 54': fuori Nardella, dentro Bonelli. La partita diventa molto fisica, specialmente a centrocampo, con varie interruzioni. Al 66' Spatari va in rete di testa sugli sviluppi del calcio d'angolo, ma il possibile 3-1 viene annullato perché l'attaccante era in fuorigioco. A quel punto scatta qualcosa nel Toro che riesce finalmente a trovare le misure alla Samp e arriva il pari del 2-2. Al 70' Palade riceve un cross al bacio da destra e gonfia la rete con un'incornata. Al 77' la rimonta, con un'azione quasi fotocopia. Altro cross da destra, il colpo di testa questa volta non passa ma Maianti non trattiene e sbuca Ansah per il tap-in del 3-2. A questo punto Asta ai suoi chiede sacrificio per gli ultimi dieci minuti, buttando nella mischia anche Losio al posto di Cesari. E proprio al 90' Manzari vola sulla conclusione dal limite di Spatari e in tuffo manda in angolo. Per il recupero Asta si copre togliendo Ansah e facendo entrare il difensore centrale Egharevba. La beffa però arriva lo stesso nel recupero. Al 93' il direttore di gara fischia una punizione nei pressi della bandierina nell'area granata: la batte Conti, che mette il pallone in mezzo. Manzari respinge con il pugno destro, ma sulla ribattuta Bono sigla il tap-in del 3-3. Un attimo prima del triplice fischio.

IL TABELLINO

TORINO-SAMPDORIA 3-3

Marcatori: 22' Vaiarelli (T), 28' Spatari (S), 37' Samotti (S), 70' Palade (T), 77' Ansah (T), 93' Bono (S)

TORINO (4-3-1-2): Manzari; Dellavalle, Rettore, Bura, Cesari (84' Losio); Vaiarelli, Azizi, Antolini; Nardella (54' Bonelli); Ansah (90' Egharevba), Palade. A disposizione: Sattin, Barbagiovanni, Egharevba, Fragomeni, Ceica. Allenatore: Asta.

SAMPDORIA (4-3-3): Maianti; Pandiscia, Musso, Samotti (71' Chaabti), Porcu (71' Bono); Vitale, Dolcini, Conti; Spatari, Costa (82' D'Addario), Simone. A disposizione: Ragher, Ottonello, Pasqualino, Labrozzi, Gregorace. Allenatore: Rizzolo.

Ammoniti: 50' Vitale (S), 56' Azizi (T), 73' Bonelli (T)

SEGUICI SU: