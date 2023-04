Under 18, Torino-Spal 4-0: i granata di Asta tornano subito alla vittoria

Al rientro dalla Viareggio Cup, il Torino Under 18 si toglie un'altra soddisfazione battendo nel posticipo della 21esima giornata la Spal, seconda forza del girone. La sfida era già stata combattuta all'andata, ma in quell'occasione i granata si erano dovuti arrendere a un amaro 2-1. La storia è del tutto diversa al ritorno. I torelli infatti si impongono sulla Spal con un netto 4-0, maturato tutto nella ripresa. Protagonista della gara Ceica, in rete con la doppietta che sblocca il risultato. Poi i granata dilagano e trovano altre due reti, prima con Dalla Vecchia e poi con Desole. In classifica l'Under 18 di Asta resta al quinto posto, ma il terzo è distante appena 2 punti ed è quindi ampiamente alla portata.