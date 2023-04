Viareggio Cup, a Capac il premio Golden Boy: è il miglior giocatore del torneo

Viareggio Cup, Capac miglior giocatore del torneo

Il premio "Golden Boy" è un riconoscimento importante per Capac, che ha saputo fare la differenza da quando si è aggregato al gruppo di Asta. Il giocatore rumeno infatti non ha iniziato subito la competizione con il Torino, perché ha risposto alla convocazione della Nazionale Under 18 ed è arrivato al Viareggio a partire dagli ottavi. Chiude la competizione con 4 gare giocate e 4 gol all'attivo. Ha sempre segnato dai quarti alla finale (doppietta contro la Rappresentativa Serie D, poi gol contro Bologna e Sassuolo). In Under 18 con Asta è già uno dei protagonisti, al Viareggio si è confermato tale.