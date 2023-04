Viareggio Cup, Asta post Sassuolo-Torino 2-1: “Protagonisti anche in futuro”

Le dichiarazioni del tecnico del Torino dopo la sconfitta contro il Sassuolo nella finale del Torneo di Viareggio

Redazione Toro News

In seguito alla sconfitta nella finale della Viareggio Cup il tecnico del Torino Antonino Asta ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Di seguito il suo commento alla partita persa contro il Sassuolo: "Quando arrivi in finale sono gli episodi che fanno la differenza. Siamo stati a bravi a recuperare in fretta dopo il primo gol e abbiamo avuto noi due occasioni per andare in vantaggio. Siamo una squadra che se riparte in contropiede fa male però sono stati bravi loro. A mio avviso chi faceva il secondo gol vinceva questo torneo e purtroppo c'è stata una disattenzione difensiva che devo rivedere. È stata una partita equilibrata, forse col senno di poi è una partita che doveva andare avanti con i supplementari e i rigori, era lo specchio della gara. Onore al Sassuolo".

Per il Toro è stato un bel risultato tornare in finale. "Sì dopo tantissimi anni. Ci abbiamo provato fino alla fine. Devo essere sincero, non me lo aspettavo ma strada facendo mi sono ritrovato questo gruppo unito e coeso che voleva raggiungere la finale. Anche oggi mi hanno dimostrato che non volevano mollare con qualcuno acciaccato ma non è una scusante perché valeva anche per loro. Onore al Sassuolo e onore a noi e anche ai nostri tifosi che ci hanno seguito. Speriamo che dopo 21 anni sia la volta buona per ricominciare ad essere protagonisti anche in futuro".

A che punto è il progetto e il percorso del settore giovanile granata?"Quando si parla di progetto il tempo è fondamentale. Non è una prima squadra quindi i risultati sono importanti ma non la priorità. Noi italiani parliamo di crescita ma poi vogliamo subito i risultati. A mio avviso il settore giovanile deve partire almeno da una base di 5 anni di progettazione e la nuova dirigenza tecnica del settore giovanile è partita l'anno scorso, si sono visti dei frutti e speriamo di continuare così".

Questo torneo consente di capire meglio del materiale di cui disponi? "Quando arrivi alla fine vuoi anche vincere però per me qualche giocatore è stata una sorpresa perché aveva giocato poco ma si è dimostrato un giocatore assoluto per noi. Per noi è stato importante anche questo, ovvio che quando arrivi qui il risultato conta ma torniamo a casa con qualche convinzione in più quindi significa che il lavoro che stiamo facendo non sarà perfetto ma è sulla strada giusta".