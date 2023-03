Viareggio Cup, il Torino partecipa con l’Under 18 di Asta: i convocati

Il Torino ha comunicato i convocati per la 73esima edizione della Viareggio Cup, storico torneo dedicato alla Primavera che prenderà il via domani, lunedì 20 marzo. I granata non parteciperanno con la Primavera di Scurto, ma con l'Under 18 di Antonino Asta, che guiderà il Torino nella competizione. Si aggregheranno al gruppo anche alcuni giocatori in prestito: Antonio Marco, centrocampista della Vibonese; Bilario Azizi, ex centrocampista granata in prestito all'Asti; Dimitri Roszak, terzino dell'Ilvamaddalena; Alessandro Giovannini, ala del Cesena, e Filippo Iacovoni, seconda punta della Triestina.