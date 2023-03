Viareggio Cup, le formazioni ufficiali di Torino-Pontedera: le scelte di Asta per l’esordio

Alle 15, il via alla Viareggio Cup 2022/2023: a partecipare, quest'anno, sarà l'Under 18 granata guidato da Antonino Asta, che affronterà il Pontedera nel primo turno preliminare della competizione, per poi scendere in campo ancora mercoledì 22 e venerdì 24 marzo. Per la sfida di oggi, allo Stadio Comunale di Porcari - provincia di Lucca - sono state diramate le formazioni ufficiali.