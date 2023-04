Viareggio Cup, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Torino: Corona unica punta

Il Torino Under 18 di Antonino Asta è arrivato in finale della Viareggio Cup dove sfiderà quest'oggi il Sassuolo. I granata tornano in finale di questo torneo dopo 21 anni. Il tecnico del Toro Asta ha deciso di schierare un modulo offensivo come il 4-2-3-1 con Corona come centravanti e a suo supporto il tridente composto da Ceica, Vaiarelli e Capac con quest'ultimo che ha deciso la semifinale contro il Bologna.