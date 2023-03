Viareggio Cup, Torino agli ottavi come seconda miglior prima del gruppo A

Il Torino Under 18 di Antonino Asta approda agli ottavi della Viareggio Cup. I granata agguantano la qualificazione all'ultimo turno, esaltandosi nell'ultima gara del girone e battendo gli australiani dell'Apia Leichhard con un 8-0 senza appello. La gara è chiusa già dopo i primi 45', quando i granata si portano sul 4-0 con tripletta di Corona e gol di Giovannini; nella ripresa anche i cambi di Asta trovano la via del gol, con Gabellini e Iacovoni che arrotondano il risultato prima delle ultime due reti di Giovannini e Ceica.

Viareggio Cup, Torino agli ottavi: la situazione

Ora il Torino aspetta di sapere chi sarà il proprio avversario negli ottavi, accoppiamento che verrà determinato nella giornata di domani, quando anche le squadre del gruppo B avranno completato la fase a gironi. Intanto però si è delineata una classifica tra le prime e le seconde classificate del gruppo A (comprendente i gironi 1, 2, 3 e 4). I granata sono la seconda miglior prima classificata del gruppo A. Meglio ha fatto solo l'Empoli, che ha chiuso il proprio girone a 9 punti. Il Toro ne ha invece conquistati 7, come Sassuolo e Honved che però restano dietro perché la differenza reti dei granata è inavvicinabile. La squadra di Asta in quanto seconda miglior prima del gruppo A affronterà la terza miglior seconda del gruppo B. Al momento l'avversaria sarebbe il Mavlon, ma la situazione è tutta da decidere perché domani giocheranno ben quattro gironi e quindi è presto per ogni previsione.