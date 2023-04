Viareggio Cup, Torino-Bologna 1-0: i granata tornano in finale dopo 21 anni

Viareggio Cup, Torino-Bologna: il primo tempo

Il Torino parte subito in attacco, conquistando una serie di corner e restando spesso nell'area del Bologna. Quello più pericoloso lo batte Perciun, con un destro che costringe Raffaelli a un colpo di reni. I granata provano a sfruttare il vantaggio del forte vento a favore e al 7' fa tremare il Bologna. Corona raccoglie bene sulla trequarti, apre per Vaiarelli che viene dimenticato dalla difesa rossoblù ma conclude alto col mancino. Il Toro crea tanto, ma non è preciso quando deve trovare il passaggio finale. Lo è molto di più sui piazzati, con la seconda grande occasione che arriva al 20' con un colpo di testa di Makadji, respinto in due tempi da Raffaelli. Il Bologna batte allora un colpo, con Mazia che affonda a destra e crossa per il colpo di testa di Ebone. I felsinei fraseggiano più dei granata, molto più efficaci invece sulle seconde palle. La gara scorre senza grosse emozioni, fino al 34' quando il Torino va a un passo dal gol. I granata partono in contropiede, Capac si lancia sulla destra e cerca sul fronte opposto dell'area di rigore Corona, che va a botta sicuro ma calcia troppo centrale. Subito dopo ci provano Dalla Vecchia e Vaiarelli, ma senza impensierire troppo Raffaelli. Al 41' finalmente i granata trovano la via del gol. A decidere è ancora Capac, che si addentra in area e passa in mezzo a tre per concludere con uno scavetto a scavalcare Raffaelli. L'1-0 spinge un Bologna che comunque è sempre stato in partita pur non creando grossi pericoli ad alzare il ritmo. Il Toro però si chiude bene e va al riposo in vantaggio.