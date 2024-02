Viareggio Cup, Torino verso la seconda uscita: domani sfida all’Uyss New York

Dopo la vittoria nell'uscita inaugurale il Toro se la vedrà con l'Uyss New York

Irene Nicola Redattore 14 febbraio - 18:36

Il primo passo alla Viareggio Cup è andato nella giusta direzione e ora l'Under 18 granata non vuole fermarsi. I granata guidati da Antonio La Rocca hanno rotto ieri il ghiaccio battendo per 2-0 il Rukh Lviv e si preparano già alla seconda uscita del girone contro l'Uyss New York. I torelli scenderanno in campo alla "Pruniccia" di Strettoia in località Montiscendi (Lucca), invece che al campo “Ricortola” di Marina di Massa domani, giovedì 15 febbraio, alle ore 15 con l'obiettivo di ripetersi e ipotecare il discorso qualificazione.

Viareggio Cup, Torino Under 18 verso l'Uyss New York — L'Under 18 targata La Rocca ha convinto nella prova inaugurale. I granata hanno avuto la pazienza di insistere anche quando la porta sembrava difficile da sfondare nonostante i numerosi tentativi. Alla fine il mattatore è stato Tamas Galantai, grazie al rigore dell'1-0 e al raddoppio finale. Primi gol stagionali per il trequartista ungherese, che da La Rocca è usato con continuità in U18 - 15 presenze e 1259 minuti complessivi - ma che ancora non si era sbloccato alla voce gol. Le sue reti serviranno ai torelli, che ora hanno messo nel mirino il secondo snodo del girone, la sfida all'Uyss New York.

Viareggio Cup, Torino a caccia del secondo successo — Diversamente dal Torino, i newyorkesi hanno avuto tutt'altro impatto con il Torneo. Se i granata infatti hanno potuto festeggiare la vittoria, l'Uyss New York ha dovuto fare i conti con l'8-0 incassato per mano del Brazzaville all'esordio. Così il Toro si ritrova a pari punti con il Brazzaville a quota 3 punti, con i newyorkesi fermi a 0 insieme al Ruth Lviv. I granata vogliono la seconda vittoria in altrettante uscite. Con un successo e il raggiungimento di quota 6 punti infatti i torelli si ritroverebbero all'ultima giornata contro il Brazzaville con la qualificazione a un passo, oppure direttamente agli ottavi in caso di contemporanea vittoria o pareggio dei congolesi.

Viareggio Cup, classifica e marcatori del girone granata — CLASSIFICA: Brazzaville 3 (1), Torino 3 (1), Rukh Lviv 0 (0), Uyss New York 0 (0)

Criteri per il posizionamento in caso di parità di punti: esito scontri diretti; differenza reti negli scontri diretti; differenza reti complessiva; numero complessivo di gol fatti; età media più bassa della lista dei calciatori iscritti al torneo; sorteggio

MARCATORI: 2 gol: Galantai (Torino), Moussavou (Brazzaville), Wumba (Brazzaville). 1 gol: Lengomba (Brazzaville), Pounga (Brazzaville), Olani (Brazzaville), Bizenga (Brazzaville)

