Aldo Grasso a TN: “Cari tifosi, basta pretendere sempre. Date qualcosa anche voi”

In esclusiva le parole del noto critico televisivo e appassionato tifoso del Torino, il quale lancia un appello a tutti i suoi colleghi di fede calcistica

Andrea Calderoni

Aldo Grasso, noto critico televisivo e appassionato tifoso del Torino, non ha peli sulla lingua. Quello che deve dire lo dice o lo scrive. Lo fa per professione e anche quando parla del suo amore calcistico non lesina critiche. Dopo la gara contro il Napoli, nella quale l’Olimpico-Grande Torino è stato più azzurro che granata, Grasso in esclusiva su Toro News invita i tifosi del Toro a un cambio di mentalità.

Buongiorno dottor Grasso. Si è divertito quest’anno a vedere giocare il Toro di Ivan Juric? “Ci sono partite nelle quali il Torino gioca meglio, in altre meno. Per la nostra caratura il Toro mi piace. Ci rimango male quando perdiamo, ma spesso mi diverto vedendo giocare il Toro. Mi chiedo da quanto tempo non avevamo in squadra un giocatore bravo come Ricci. E poi anche Buongiorno. Il mio umore varia in base ai risultati della Primavera, figuriamoci per la Prima Squadra”.

Uno dei temi della settimana è l’inferiorità numerica di tifosi granata in una partita casalinga sentita come quella contro il Napoli. “Purtroppo, è un fatto inspiegabile perché bisogna fare i conti con la realtà, non con i sogni. Mi aspettavo uno stadio diverso. I tifosi devono sempre pretendere, pretendere, pretendere. I tifosi devono anche dare, devono stare vicini alla squadra: solo così si può crescere tutti assieme. Si vuole il Filadelfia aperto? Va bene, lo si apre una volta a settimana e ci va chi riesce e vuole. Ci sono rimasto malissimo nell’osservare che c’erano più tifosi del Napoli che del Torino”.

Il motivo del contendere è sempre Urbano Cairo. “L’attacco alla presidenza è una cosa stupida. Stiamo aspettando lo sceicco? Vogliamo questo? Se non inseguiamo il sogno dello sceicco bisogna essere realisti. La squadra c’è ed è misurata a quello che siamo noi. Le contestazioni dei tifosi nascono spesso da una cattiva informazione. Si tira fuori sempre il Robaldo senza sapere che il primo responsabile del Robaldo è il Comune di Torino. Era tutto da rimettere a posto e la situazione è disastrosa. Già il Filadelfia è una conquista enorme, ora ha anche la mensa dove si può stare insieme. L’attesa dello sceicco mi sembra una stupidaggine pazzesca”.

Nelle scorse giornate il presidente granata ha avanzato la candidatura per l’acquisto dell’impianto Olimpico-Grande Torino... “Sì, appunto. Cairo si sta muovendo su questa via. Cosa fa il Comune, si tiene lo stadio con tutti gli oneri che comporta? Trovino la soluzione affinché il Torino possa avere quanto meno le garanzie della Juventus quando ha ricevuto lo Stadium fuori Torino. Il vero tifoso sta con la squadra soprattutto quando le cose vanno male. È facile fare i fenomeni quando la squadra vince. Noi abbiamo seguito il Toro in Serie B e in periodi ben peggiori”.

Il messaggio è chiaro. Come lo sintetizzerebbe? “Cari tifosi, basta chiedere sempre: ora date qualcosa anche voi. Leggo i commenti sul vostro sito e viene voglia di spegnere perché ci sono solo lamentele, talvolta insulti. Che cos’è questa roba? Mi sembra che tanti tifosi non hanno capito nulla dello spirito Toro. Solo lamentele: uno squallore purtroppo”.