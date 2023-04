Benedetti (Cittaceleste): “La Lazio fa divertire il pubblico, il Toro è strano”

In vista della trasferta del Torino sul campo della Lazio abbiamo fatto alcune domande a chi conosce molto bene la squadra di Sarri

Federico De Milano Redattore

Dopo aver raccolto due soli punti nelle ultime quattro partite per il Toro arriva una trasferta complicata come quella di Roma contro la Lazio. I biancocelesti stanno vivendo un ottimo momento di forma e per conoscere tutti i segreti della formazione di Maurizio Sarri abbiamo posto alcune domande a Stefano Benedetti direttore di Cittaceleste.it

Buongiorno Stefano, la Lazio è probabilmente la squadra più in forma del campionato. Quali sono i punti di forza della squadra di Sarri in questo momento?"Il punto di forza della Lazio in questo momento è senza dubbio la compattezza del gruppo. Ora la Lazio è una squadra nel vero senso della parola. Ogni giocatore è pronto a sacrificarsi l'uno per l'altro e anche dagli spalti si percepisce questo, trasmettendo al pubblico la sensazione di divertirsi".

Letto dell'incidente subito da Immobile, ci sarà qualche altro indisponibile per la partita contro il Toro? "Sì, Immobile non ci sarà per la partita da ex contro il Torino e oltre a lui mancherà anche Cataldi che è squalificato. Si tratta di due assenze importanti per Sarri ma in questo momento saranno sostituiti con giocatori all’altezza. Dovrebbero essere Pedro e Vecino a prendere il loro posto".

Il Torino al momento si trova in una posizione centrale di classifica e gli obiettivi rimasti sembrano essere davvero pochi. Come vede la Lazio questo avversario? Può essere ancora un pericolo in questa fase della stagione?"Il Torino è una squadra strana. La puoi trovare lenta e compassata come contro la Roma o veloce e vivace come in tante altre occasioni. Difficile da decifrare. Dipende in quale giornata l’affronti".

Ci sono dei punti deboli in questa squadra che magari sono emersi ultimamente? Il Torino su cosa potrebbe puntare per far male al suo avversario?"La Lazio, come detto in questo momento è un gruppo molto compatto mentre secondo me l’unico punto debole della squadra granata è il suo atteggiamento. Quando vuole sa far male, ma quando vuole…".

C'è qualche giocatore della Lazio che magari passa un po' più sottotraccia che potrebbe mettere in difficoltà il Toro in questa partita?"Faccio il nome di Adam Marusic. Si tratta di un giocatore che fa sempre il suo e che soprattutto in casa può diventare pericoloso. Punto su di lui per la partita contro il Torino".