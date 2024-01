Chiambretti a TN: “Toro da sette. Mi aspetto di più da Zapata, Ricci e Ilic”

In esclusiva su Toro News le parole del famoso conduttore televisivo grande tifoso del Torino

Piero Chiambretti è uno dei tifosi vip per eccellenza del Torino. Da sempre attento alle vicissitudini granata, non ha mai nascosto pubblicamente la propria fede per il Toro. In esclusiva su Toro News interviene in questo inizio settimane senza partite ufficiali per la squadra di Ivan Juric e parla a ruota libera dei temi più caldi del mondo granata.

Buongiorno Piero. Che voto diamo alla stagione del Torino fino a questo momento?"Voglio essere buono, assegno un sette. Sono buono, lo ammetto. Se fossi critico darei sei, ma da tifoso vorrei dare otto. Considerando tutto, dagli errori arbitrali agli infortuni e ai problemi di spogliatoio con alcuni giocatori, credo che sia già un miracolo essere a un centimetro dall'Europa. Speriamo di andare in giro per l'Europa non con il pullman, significherebbe giocare qualche coppa continentale".

Per la seconda metà dell'annata è ottimista?"Sì, sono ottimista perché ho visto una squadra che ha dato delle prove di solidità mentale, oltre che di solidità difensiva. Da tifoso mi auguro che vengano fatti uno o due acquisti e qualche vendita indispensabile".

Le propongo il sondaggio di queste ore di Toro News: Milan su Buongiorno, cosa farebbe? Tenerlo almeno a gennaio a tutti i costi, cederlo per 40 milioni oppure cederlo per Colombo più soldi. "Tenerlo, tenerlo e ancora tenerlo. Per tre motivi: il ragazzo vuole restare; non abbiamo Schuurs fino alla prossima stagione; dobbiamo andare in Europa. Quindi, non ci sono altre possibilità: bisogna tenerlo".

E dal 1° luglio 2024 proseguirebbe con Ivan Juric?"Credo che Juric e Cairo continueranno solo se saranno soddisfatti".

E quali sono i parametri di questa soddisfazione?"La traduzione è libera. Certamente molto dipenderà dalla seconda parte del campionato. Non credo che la permanenza sia vincolata all'Europa. Da oggi in avanti bisogna ulteriormente alzare l'asticella: solo così le parti saranno soddisfatte e si potrà proseguire assieme".

Infine, da chi è rimasto sorpreso in positivo nella prima metà della stagione e da chi invece si aspetta qualcosa in più?"Lo scatto in avanti lo aspetto da tutti. Mi ha molto impressionato positivamente Tameze, oltre a Buongiorno. Mi attendo di più da Zapata. Nello stesso tempo mi aspetto una seconda parte di stagione più performante da parte di Ilic e Ricci, due centrocampisti nel giro delle rispettive Nazionali".

