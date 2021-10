Colantuono a TN: “Derby? Juric non è criticabile. E fa bene a stimolare tutti”

Le parole in esclusiva a Toro News dell’ex tecnico granata che traccia un mini-bilancio dei primi mesi della nuova stagione granata

“Dipende da come viene recepito il messaggio e dall’intelligenza di tutti. Secondo me Juric fa bene a stimolare tutti, perché non dobbiamo dimenticarci che alla fine è l’allenatore a rispondere di tutto, sebbene le problematiche nel mondo del calcio possano essere delle più svariate. Se lo staff medico non lavora bene e non recupera il giocatore, perdi una pedina e se poi non fai risultato sul banco degli imputati non ci va il medico ma l’allenatore. Juric non muove polemiche con le sue sollecitazioni ma cerca di tenere tutti sulla corda. Prova a tenere sotto pressione tutti, perché altrimenti nel calcio rischia di finire sotto pressione soltanto l’allenatore. Ha cercato di stimolare anche le scelte di mercato. L’ha fatto garbatamente e con metodi urbani, sottolineando alcune discrepanze. Non credo che nessuno se ne debba dispiacere: né il direttore sportivo né la proprietà. Se sono appunti che vengono fatti per far crescere l’intera società, è giusto che vengano recepiti come sprone con grande serenità per provare a fare meglio. Ritengo che Juric abbia così parlato non per alzare polveroni ma per alzare l’asticella”.