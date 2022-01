Faralli (Sampnews24): “Rincon è un grande innesto. Si è già adattato alla Samp”

Le parole della giornalista in vista della gara di sabato tra Sampdoria e Torino

“La Sampdoria è incerottata e non per il Covid. Abbiamo tanti giocatori fuori per altri motivi, a partire dal portiere Audero che starà fuori un mese. Al suo posto giocherà Falcone. Colley è in Coppa d’Africa, mentre Yoshida rientrerà a febbraio. Non ci saranno di conseguenza i due centrali titolari. Sulle corsie difensive Augello si è negativizzato, Bereszynski sta meglio: entrambi dovrebbero giocare. In mezzo alla difesa dovrebbero giocare Ferrari, che si sta allenando a parte dopo il Napoli, e Dragusin. I problemi, però, non sono soltanto dietro. A centrocampo non c’è più Adrien Silva. L’ex Rincon penso possa partire dal 1’. Con il venezuelano dovrebbe esserci Ekdal, che però non è al meglio. Per fortuna di D’Aversa torna dalla squalifica Candreva. Sulla corsia opposta rispetto a Candreva dovrebbe trovare spazio il giovane Ciervo. In attacco altri dolori, non tanto per gli infortuni quanto per il rendimento. Caputo e Quagliarella sono alla loro peggior stagione. Gabbiadini ha un problema al flessore, ma dovrebbe esserci”.