Guarnieri (Radio Sportiva): “Belotti? Non escludo che possa restare a Roma”

Per scoprire lo stato di forma della squadra di Mourinho abbiamo fatto alcune domande a chi è sempre informato sul mondo giallorosso

Federico De Milano

Quest'oggi il Torino di Ivan Juric ospiterà la Roma di José Mourinho e per i granata sarà una partita molto importante per delineare gli obiettivi di fine stagione. Per conoscere meglio lo stato di forma e tutti i segreti della formazione capitolina abbiamo fatto alcune domande a Gianluca Guarnieri che segue sempre da vicino le vicissitudini in casa giallorossa per conto di Radio Sportiva.

Buongiorno Gianluca, come arriva la Roma a questa partita contro il Torino? Ci sono stati un po' di risultati altalenanti nelle scorse partite. "Sì, è un momento un po' altalenante perché pesa molto l'impegno europeo. Il doppio impegno si fa molto sentire in un periodo importante come questo; Mourinho voleva una rosa più ampia e forse questo è un problema. Sta ritrovando però anche alcuni giocatori importanti come Llorente e Wijnaldum, ora ha un po' più alternative. È chiaro però che in termini di qualità non puoi avere 22 giocatori sullo stesso livello".

La Champions League è l'obiettivo della Roma e può arrivarci sia tramite il campionato che vincendo l'Europa League? C'è il rischio che alcuni giocatori possano sottovalutare alcuni impegni rispetto ad altri? Qual è la via più facile per qualificarsi in Champions? "Non è semplice perché in campionato la concorrenza per il quarto posto è alta con la Lazio, le due milanesi e l'Atalanta, poi c'è la possibilità che restituiscano alla Juventus i punti tolti. Uno come Mourinho ci proverà fino alla fine anche in Europa League perché ti darebbe la possibilità di alzare un trofeo, non è semplice perché il Feyenoord è un avversario difficile. Quando arrivi ai quarti di finale tutte le competizioni diventano importanti".

Un possibile obiettivo di mercato per la Roma in estate potrebbe essere Singo? Si tratta di un profilo che potrebbe piacere ai giallorossi? "Penso di sì, è un giocatore sicuramente valido. C'è stato il problema di Karsdorp e non è detto che resti a fine stagione, perciò un'alternativa ci vorrebbe di sicuro. Singo è un giocatore che merita attenzione anche se sapevo che Cairo puntava al rinnovo contrattuale. Staremo vedere, le vie del mercato sono infinite ma Singo è un ottimo calciatore".

Il grande ex di giornata sarà inevitabilmente Andrea Belotti. La sua stagione a Roma non sta andando come si auguravano lui e la società. È possibile che il Gallo rimanga nella capitale anche l'anno prossimo? "L'ambientamento di Belotti a Roma con i tifosi è ottimo, è molto amato perché è un giocatore che per l'impegno godeva già di tanta stima dai tempi del Torino. Lui è uno di quelli che finisce la gara con la maglia sudata e che non tira mai indietro la gamba. Strano che non abbia ancora segnato in campionato, forse a causa del fatto che è subentrato spesso a gara in corso ma ultimamente Mourinho lo ha fatto giocare anche dall'inizio. Gode di una grande stima dei tifosi giallorossi e secondo me non è impossibile un suo prolungamento, non escludo che possa restare. Potrebbe essere anche molto utile a partire già da questo finale di stagione".

Un tifoso del Toro chi dovrebbe temere di più della Roma in questa partita? Chi possono essere i due o tre giocatori più in forma e che nelle ultime partite hanno saputo dare qualcosa in più?"Matic e Wijnaldum sono i centrocampisti più in forma e sono stati i migliori in campo nella partita contro la Sampdoria. Wijnaldum ha ritrovato brillantezza, ha fatto gol e ha preso un palo oltre ad essersi procurato un calcio di rigore. Per la Roma è un giocatore ritrovato perché assieme a Dybala era il fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva. Matic invece nonostante i 34 anni è in un ottimo momento ed è veramente forte a livello tattico e tecnico. Non è velocissimo ma chiude bene gli spazi e per questo è un giocatore completo".