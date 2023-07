Haveri raccontato su TN dal suo mister del Rimini: “Sfonda le difese avversarie”

Se c’è in Italia un allenatore che conosce Kevin Haveri, questo è Marco Gaburro che ha allenato il nuovo laterale del Torino per due stagioni al Rimini tra Serie D e Serie C. Con Gaburro in panchina Haveri ha vissuto due stagioni importanti: la prima culminata con la promozione, la seconda con un ottimo nono posto nel girone B di Serie C. In esclusiva, Toro News si affida proprio al tecnico ex Gozzano e Lecco per parlare del classe 2001.