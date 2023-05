Maspero a TN: “Buongiorno sente l’investitura. Si sta dimostrando da Toro”

In esclusiva su Toro News le parole di Riccardo Maspero, ex Torino e Fiorentina in vista della sfida di domenica 21 maggio

Riccardo Maspero è rimasto nei cuori di tutti i tifosi del Torino per quella celeberrima buca nel derby. Nei suoi trascorsi da calciatore non ha vestito soltanto la maglia granata, ma anche quella Viola della Fiorentina. È quindi il più classico dei doppi ex della sfida. In esclusiva su Toro News l’allenatore del Fanfulla analizza la situazione in vista dello scontro valido per l’ottavo posto.

Buongiorno Riccardo. Che match si aspetta tra Torino e Fiorentina domenica 21 maggio?“Si tratta di un match tra due squadre allenate da tecnici che hanno dato una loro identità. Entrambe le formazioni sanno giocare a calcio e quindi si affronteranno senza timori reverenziali, facendo la partita che ognuno sa fare. Ci saranno i tatticismi classici di Juric e Italiano. L’ottavo posto fa gola a tutte e due le formazioni”.

Le piace il nuovo centrocampo granata composto da Ricci e Ilic?“Sì, l’assetto è interessante. Ora, però, serve soltanto una cosa: avere continuità. Bisogna avere la forza per vincere le partite perché è l’unico modo per agguantare l’ottavo posto”.

Che parere ha di Ricci e Ilic? Possono essere il futuro granata?“Sono due giocatori interessanti e di qualità. Quando si parla di futuro, bisogna stare attenti. Ricci e Ilic sono due centrocampisti di prospettiva, ma bisogna sempre considerare dove si vuole piazzare l’asticella. Questa rosa per salire un altro gradino è da integrare con giocatori ancor più importanti e di qualità perché in alcune zone si può certamente progredire”.

Come giudica la stagione di Alessandro Buongiorno?“Quando uno legge i nomi di Superga, sta leggendo la storia del Toro e quindi sa di essere importante. Non puoi che voler rimanere ancora di più nel club. L’investitura Buongiorno la sente e l’ha dimostrato in campo, dove non ha mai smesso di lottare e di sudare. Sta dimostrando partita dopo partita di valere il Torino”.

Confermerebbe Vlasic e Miranchuk?“Il loro valore è indubbio e quindi sono due giocatori che si dovrebbe tenere in seno alla rosa. Per alzare l’asticella la variabile fondamentale è la quota che il presidente metterà a disposizione di Juric per allestire la squadra”.

Le stagioni di Torino e Fiorentina la sorprendono?“Torino e Fiorentina hanno disputato un ottimo campionato. Per i granata arrivare oltre l’ottavo posto con la rosa attuale è impossibile. La Fiorentina ha fatto qualcosa in più perché è riuscita a tenere aperta tutte le porte sui diversi fronti”.