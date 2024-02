Maspero a TN: “Toro in Europa? Ho paura che anche questa stagione sarà anonima”

In esclusiva le parole di un doppio ex di eccellenza della sfida tra Torino e Lecce: Riccardo Maspero a TN

In esclusiva su Toro News le parole di un doppio ex d'eccezione della sfida tra Torino e Lecce (fischio d'inizio questa sera, venerdì 16 febbraio, alle ore 19): Riccardo Maspero. L'ex centrocampista, oggi allenatore (è stato di recente al Fanfulla), analizza alcuni temi caldi del periodo granata e ci introduce al match odierno.

Buongiorno Riccardo. C'è qualcosa di buono da salvare nei due pareggi ottenuti con Salernitana e Sassuolo?"Vedo poco di buono da salvare nei due pareggi con Salernitana e Sassuolo. Se vuoi fare un altro tipo di campionato, non puoi permetterti di perdere punti come quelli lasciati per strada nelle ultime due uscite. Ci sono squadre che pedalano forte. Puoi raccontarla come preferisci. Puoi dire che qualcosa di buono si è visto, che le prestazioni sono state buone e così via. Però, contano i punti e adesso sono pesanti".

Il Torino ha un'ottima fase difensiva, ha invece una fase offensiva alquanto carente. Che spiegazione si è dato?"Io penso che quando pensi troppo a difendere spendi talmente tante energie a livello mentale che non riesci a essere lucido e produttivo in fase offensiva. Io preferisco vincere 3 a 2 piuttosto che 1 a 0. I gol danno fiducia alla squadra e agli attaccanti e danno respiro alle trame di gioco. Se fatichi a costruire, poi diventa difficile segnare anche solo un gol".

Il Toro soffre soprattutto contro squadre chiuse."Vero, perché devi avere più qualità, è quella che manca oggi al Torino. Credo che non ci sia la dovuta qualità e lo vedi soprattutto con squadre chiuse".

La stanno deludento Ivan Ilic e Samuele Ricci? Stanno mancando l'appuntamento con un ulteriore step di crescita in questa stagione?"Sono quei giocatori di qualità che possono far fare il salto in avanti alla squadra. Dovrebbero prendersi il Torino più sulle spalle, soprattutto nei momenti complicati".

Come vedi il finale d'annata del Torino?"Rischia di vivere un'altra stagione anonima. Ho paura che anche questa stagione vada così. Vedo le altre squadre che stanno tirando fuori quel qualcosa in più, il Toro invece sta faticando. Se non vinci contro Salernitana e Sassuolo, rischi di arrivare a una salvezza tranquilla ma a nulla di più".

Come giudica le parole di Ivan Juric circa il suo futuro?"Da fuori è difficile giudicare. Juric sembra aver compreso di aver fatto il suo tempo: la società ha fatto il massimo per quello che poteva fare, lui ha fatto il massimo e adesso, senza Europa, sente l'esigenza di andare altrove e sposare nuovi progetti".

Che partita si aspetta stasera tra Torino e Lecce?"Il Toro trova un Lecce arrabbiato. Il Lecce ha qualità. Sarà una bella partita. Per fortuna del Torino i salentini giocano meno chiusi rispetto ad altre squadre, vedi la Salernitana. Il Lecce ha idee concrete dal punto di vista del gioco e concederà un po' più di spazio".

