Pistocchi a TN: “Juric? Aveva ragione a protestare. Per Cairo ho un rimprovero”

“Non più di tanto. Djidji, ad esempio, mi è piaciuto molto contro il Milan. Ha avuto avversari tosti da marcare. Ha fatto bene e ha grandi margini di miglioramento. Lo stesso Torino può crescere tanto. Già oggi è nella parte sinistra della classifica, dista cinque punti da Juventus e Udinese. Se cresce come ha fatto nelle ultime giornate, si può togliere delle soddisfazioni. Ha perso malamente il derby, questo va detto. Penso che sia stato perso per colpa di Juric perché ha giocato senza una prima punta, aveva pochi punti di riferimento ed era una squadra passiva. Tuttavia, Ivan è un buon allenatore che con gli interpreti giusti fa bene. Mi sembra che il gruppo stia migliorando in modo significativo”.

“Il problema di quella litigata fu uno solo: divenne pubblica e di fronte a un fatto così grave stonò la mancata reazione della società. Non era ammissibile non fare niente. L’immagine del Torino ci va di mezzo. Magari ci sono state delle multe, ma una sceneggiata così fa male a un club importante come il Toro che ha un mito da difendere”.

“Il Torino di Cairo non è mai arrivato nelle prime sei in classifica, cosa che è riuscita a squadre come Atalanta e Lazio che hanno oggettivamente una storia inferiore a quella granata. Il problema di Cairo è stato non avere un progetto chiaro fin dagli albori della propria avventura nel calcio. Non aveva idea del tipo di calcio che voleva far esprimere alla sua squadra. Bisogna avere una linea, l’Atalanta con Gasperini lo dimostra. Urbano ha tenuto la barra dritta dal punto di vista dei conti e questo è un suo grandissimo merito in un’epoca di conti dissestati, basti pensare ai cugini della Juventus. La gestione economico-finanziaria è impeccabile, ma dal punto di vista tecnico il rimprovero che muovo a Cairo è che è mancata una chiarezza sul progetto. Per il resto i risultati vanno e vengono”.