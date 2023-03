Trezza (TuttoBolognaWeb): “Motta ha dato la svolta. Dominguez assenza che pesa”

Abbiamo fatto alcune domande a chi segue sempre da vicino il mondo rossoblù in vista della partita di lunedì sera

Federico De Milano

Dopo la sconfitta nel derby il Torino si prepara per il prossimo impegno che sarà lunedì sera in casa contro il Bologna. La squadra di Thiago Motta sta vivendo un ottimo momento di forma e in classifica si trova quattro punti avanti ai granata. Per conoscere meglio i punti di forza dei felsinei abbiamo fatto alcune domande ad Andrea Trezza giornalista che segue la formazione rossoblù per conto di TuttoBolognaWeb.

Buongiorno Andrea, come sta il Bologna dal punto di vista fisico? Ci sono dei giocatori che non saranno a disposizione di Thiago Motta per la partita contro il Torino? "Le ultime due vittorie della squadra hanno contribuito ad alimentare le ambizioni della squadra di lottare per un potenziale piazzamento in zona Europa che sarebbe il settimo posto, resta poi da vedere anche chi vincerà la Coppa Italia. Il Bologna si trova però a 6 punti dall'Atalanta e quindi il sesto posto non è troppo distante. Le prossime due partite contro Torino e Lazio diranno molto in questo senso trattandosi di due scontri diretti. L'unico indisponibile è Dominguez che resterà fermo ai box tre settimane e salterà quindi la trasferta di Torino. Lui è uno degli stakanovisti di Thiago Motta e vedremo chi lo sostituirà al fianco di Schouten. Tutti recuperati gli altri infortunati".

Quali sono i punti di forza di questa squadra? Cosa dovrà temere maggiormente il Torino in questa partita? "La produzione offensiva è migliorata notevolmente con l'arrivo di Thiago Motta. Anche nelle partite in cui non ha segnato tanto le occasioni create sono state molte. Nel gruppo tutti si sentono importanti anche chi sa di avere una chance ogni quattro partite, anche con i cambi si vede che chi entra lotta e dà il 100%. L'intensità di gioco è uno dei punti di forza della squadra e se guardiamo la partita contro l'Inter si vedeva una squadra che correva il doppio della squadra di Inzaghi. Gli allenamenti duri a cui ha sottoposto i giocatori nelle prime settimane stanno dando i loro frutti, l'intensità e la produzione offensiva sono le armi su cui il Bologna potrà puntare di più".

Ci sono invece dei punti deboli in questo Bologna? Su cosa dovrebbe puntare il Torino per far male ai rossoblù? Ci sono dei reparti un po’ in difficolta? "Oggettivamente è difficile trovare un punto critico del Bologna in questo periodo. La squadra ha sbagliato solo la partita contro il Monza e l'emergenza degli infortuni finisce proprio in questa settimana qui con i rientri di Bonifazi, Arnautovic e Zirkzee. L'unico aspetto su cui il Torino può puntare è paradossalmente la troppa scelta che avrà Thiago Motta e quindi la scelta degli interpreti che potrebbe non essere ideale per questo genere di partita. Peserà molto anche l'assenza di Dominguez che è un uomo importante e contro il Torino sono previsti molti duelli proprio a centrocampo. Le assenze dai due lati di Dominguez e di Ricci possono essere decisive".

Quali sono i meriti di Thiago Motta nella crescita di questo gruppo? Cosa ha saputo dare in più alla squadra che sotto la sua gestione ha incrementato di molto la media punti? Ci sono anche gli occhi delle big... "Il lavoro di Thiago Motta è stato importante soprattutto nel recuperare alcuni giocatori come Orsolini che sembrava essere un po' ai margini del progetto ma ora è un giocatore di cui non si può fare a meno. Lui ha dato tanto soprattutto dopo un inizio difficile con tre sconfitte e un pareggio nelle prime 4 partite e i fischi del pubblico ogni volta che la squadra usciva dal campo. Adesso la squadra ha una media punti da Champions League perché dopo la vittoria che ha sbloccato il Bologna di Thiago Motta solamente Inter, Napoli e Juventus hanno fatto meglio. Thiago Motta ha un contratto fino al giugno dell'anno prossimo e la società vorrebbe rinnovare già in primavera per evitare le eventuali chiamate di grandi squadre. Anche se non dovesse arrivare l'Europa il lavoro di Thiago Motta è da esaltare".

All’andata il Bologna vinse 2-1 e uno dei due gol venne segnato da Orsolini. È uno dei punti di forza di questa squadra ma oltre a lui quali altri giocatori dovrà temere un tifoso granata per questa partita? "Sicuramente Orsolini sta vivendo un periodo di forma clamoroso ed è il secondo miglior marcatore della squadra. Per quanto riguarda la difesa c'è da segnalare Posch perché è arrivato da sconosciuto ma il lavoro fatto con lui è stato ottimo ed è diventato un pilastro, può giocare sia come centrale che come terzino destro. Ha già anche segnato quattro gol in campionato. Infine faccio il nome anche di Ferguson che dopo aver segnato molto ha visto crollare il suo impatto realizzativo però l'importanza che ha nei meccanismi di gioco rimane. A Bologna si dice spesso che sia un giocatore che abbia bisogno di riposo ma Thiago Motta non lo toglie mai dal campo".