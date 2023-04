Brilla Horvath: doppietta in Ungheria. A segno anche Garbett in Olanda

1 di 4

SERIE A

Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri. Questa sera toccherà invece alla Serie B.

ILKHAN (Sampdoria): Serie B ormai ad un passo per la Sampdoria, sconfitta in casa dalla Cremonese. Questa volta non c'è stato spazio per Ilkhan, 90' in panchina.

IZZO (Monza): Il Monza strappa un punto sul campo dell'Udinese. Buona la prova di Izzo, che al rientro della squalifica è solido in difesa e non si fa condizionare da un'ammonizione ricevuta nel primo tempo (VOTO: 6).

VERDI (Verona): Il Verona tiene accese le speranze salvezza grazie a tre punti conquistati in pieno recupero contro il Sassuolo. Un'ora di gioco per Verdi, penalizzato da un Verona che per larghissimi tratti della gara non produce niente (VOTO: 5,5).