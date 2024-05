Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.

SECK (Frosinone): Non c'è spazio per Seck nella gara del Frosinone, travolto 5-0 dall'Inter. Si tratta della terza gara consecutiva in cui il senegalese resta in panchina senza giocare.