I prestiti del Toro: Warming, tanta panchina e un infortunio nella B tedesca

Warming: 19 presenze stagionali con il Darmstadt, una sola da titolare

Un buon rendimento nella seconda serie tedesca avrebbe potuto fungere da trampolino per Warming, ma così non è stato. Al termine della stagione, infatti, i numeri del ragazzo sono piuttosto esemplificativi dell'annata negativa: il danese è stato impiegato solo 19 volte su 37 partite tra tutte le competizioni e ha realizzato un solo gol, quello contro l'Ingolstadt (squadra che milita della serie c tedesca) il 1° agosto in Coppa di Germania. Inoltre, in quelle 19 presenze, solo una volta è partito nell'11 titolare (ed è stato sostituito all'intervallo). Insomma, Warming il campo l'ha visto con il contagocce e non è stato nemmeno fortunato: la rottura del legamento sindesmotico l'ha costretto ai box da fine ottobre ad inizio febbraio. Dall'inizio della stagione fino ad inizio marzo, mesi in cui era infortunato a parte, comunque il danese rientrava nelle rotazioni dell'allenatore, anche solo subentrando nell'ultimo quarto d'ora. Da metà marzo fino a fine maggio, invece, non ha disputato neanche un minuto, ed in certe occasioni non è stato proprio convocato.