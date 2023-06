I prestiti del Toro: Kone, gli infortuni dopo un avvio super. Ora palla a Juric

Dopo una stagione in prestito al Frosinone, coronata dalla promozione in Serie A, per Ben Kone è tempo di ritornare alla base: il suo futuro è diviso tra un nuovo prestito e la sua permanenza al Torino con Ivan Juric, ma ciò che è certo, è che in Serie B si è fatto notare. In 19 presenze ha realizzato 2 reti, ma ha contribuito alla promozione del club gialloblu: dopo un ottimo inizio di stagione, i problemi fisici hanno avuto la meglio. Il giocatore, infatti, a metà stagione ha dovuto sottoporsi ad un intervento al piede, che lo ha costretto - insieme ad altri infortuni di natura fisica - ad abbassare i ritmi e le prestazioni nella seconda e ultima parte di stagione. Adesso, Ben Kone è atteso a Torino: nella preparazione in vista della stagione 2023/2024, l'ivoriano dovrà dimostrare a Ivan Juric di essere cresciuto, e di avere le qualità che il croato cerca in un giocatore.

Kone, la preparazione estiva per la conferma: non si escludono altri prestiti

Il pallone, dunque, passa tra i piedi di Ivan Juric: l'allenatore croato dovrà valutare, nel corso dell'estate, se Kone potrà essere una risorsa e un'alternativa in più in squadra, o se gli servirà ancora un altro prestito per crescere a livello tecnico, professionale e personale. Per il momento, dunque, non si esclude che il Frosinone - club con cui il giocatore ha raggiunto la promozione in Serie A, terminando il campionato in prima posizione - possa rivedere il giocatore ancora in gialloblu: ormai si sa, che i prestiti sono efficaci soprattutto per giocatori giovani e con un ampio margine di miglioramento, e Kone non potrà far altro che trarne beneficio. Nel frattempo, però, l'ivoriano sarà chiamato da Ivan Juric per dimostrare ciò che ha imparato e sviluppato in questa ultima stagione, e toccherà al croato ex Verona decidere quale sarà la sua prossima destinazione.