Millico, rientro incoraggiante. Edera sogna i playoff, Gemello batte la Juve U23

SERIE A

Torna come ogni lunedì mattina l'appuntamento con Italia Granata, il resoconto sugli impegni dei giocatori del Toro in prestito. Da segnalare soprattutto il rientro in campo di Millico, che non giocava dal 6 febbraio: l'infortunio è finalmente alle spalle.

DJIDJI (Crotone): Ancora una sconfitta per il Crotone, superato 2-1 dall'Udinese. Novanta minuti per Djidji, che si fa coinvolgere nelle disattenzioni decisive (VOTO: 5).

IAGO FALQUE (Benevento): Perde ancora il Benevento, sconfitto 5-3 sul campo della Lazio ed agganciato dal Toro a quota trenta. In campo dal 78' Iago Falque, che non ha occasioni per incidere (VOTO: NG).

MEITE (Milan):Vittoria sofferta per il Milan, che supera 2-1 il Genoa. Questa volta non c'è spazio per Meité: Pioli sceglie la coppia Kessie-Bennacer e quando decide di cambiare in mezzo al campo opta per Tonali.