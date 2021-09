Serie B: buona la prima di Segre col Perugia. Esordio in campionato per Celesia

1 di 3

SERIE B

Torna l'appuntamento del lunedì con Italia Granata, il resoconto sugli impegni dei giocatori del Toro in prestito tra serie minori e campionati stranieri. Quello appena andato in archivio è stato un fine settimana caratterizzato da tanti esordi con le nuove squadre per i giocatori che hanno cambiato maglia negli ultimissimi giorni di mercato.

CELESIA (Alessandria): Terza sconfitta su tre appuntamenti in campionato per l'Alessandria, che disputa un primo tempo decisamente convincente ma cade sotto i colpi del più forte Brescia (1-3). Nel secondo tempo arriva il momento dell'esordio in gare ufficiali di Christian Celesia, che fa il suo ingresso in campo al 71' (VOTO: NG).

MILLICO (Cosenza): Tre punti importanti per il Cosenza, che supera 2-1 il Vicenza. Solo panchina per Vincenzo Millico, tra gli ultimi aggregati al gruppo e non al meglio fisicamente nelle scorse settimane.

SEGRE (Perugia): Pareggio a reti bianche per il Perugia, che non va oltre lo 0-0 sul difficile campo del Frosinone. Subito titolare Jacopo Segre, che svolge i compiti assegnati dal tecnico con precisione. Una prestazione più che sufficiente quella del centrocampista, aggregato ai nuovi compagni da nemmeno due settimane: i margini di crescita non mancano (VOTO: 6,5).