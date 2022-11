Si rivede Rauti nella Spal: prima da titolare in B. Serie C, Di Marco ok

1 di 3

SERIE B

Santa Cristina 2021, Rauti

Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.

KONE (Frosinone): Il Frosinone si fa recuperare in pieno recupero e pareggia 2-2 contro il Cagliari, pur mantenendo il primo posto in classifica. Assente il lungodegente Kone, che dovrebbe tornare in campo nel 2023.

RAUTI (Spal): La Spal cade 2-0 sul campo del Brescia e un po' a sorpresa arriva la prima occasione da titolare per Rauti. Gara non facile per il giocatore di proprietà granata, che fatica a rendersi pericoloso ma ha l'attenuante di essersi ritrovato a giocare novanta minuti dopo un avvio di stagione in cui aveva collezionato appena 21' totali in tre spezzoni (VOTO: 5,5).