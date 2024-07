UFFICIALE – Kevin Haveri in prestito al Campobasso

E'arrivata l'ufficialità: Kevin Haveri passa in prestito al Campobasso. Il difensore classe 2001 lascia il Torino in prestito secco sino a giugno 2025 e si unisce dunque al ritiro dei rossoblù, che nella prossima stagione affronteranno il campionato di Serie C. Nell'ultimo anno Haveri aveva trovato poco spazio in prestito prima all'Ascoli (Serie B) e poi al Catania (Serie C). Dopo una stagione fallimentare cercherà fortuna al Campobasso. Di seguito il comunicato del club molisano.