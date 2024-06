Prestiti Torino, stagione fallimentare per Haveri: trova poco spazio anche in C

Kevin Haveri ad oggi rimane uno degli acquisti più misteriosi del Torino. Arrivato durante la scorsa campagna estiva dal Rimini, ha subito destato curiosità. Raramente capita di vedere un salto di categoria così grande e subito è sembrato un azzardo. Il ventunenne dopo un breve periodo con i granata non si è dimostrato pronto ed è stato spedito in prestito per farsi le ossa. Eppure per lui questa stagione si è rivelata nettamente negativa, analizziamo il suo percorso.

Il prestito in Serie B e poi il passaggio in C: che involuzione per Haveri

Il Torino dopo l'acquisto dal Rimini ha subito deciso di mandare il giocatore a fare esperienza in Serie B, all'Ascoli. Con i piceni, però, non ha quasi mai trovato spazio, trovandosi indietro nelle gerarchie. In Serie B per lui solamente 6 presenze, tutte da subentrato negli ultimi minuti. A gennaio, visto il poco spazio, è stato spedito nuovamente in Serie C, chiamato ad indossare la divisa del Catania. Qui nonostante l'abbassamento di categoria non riesce lo stesso a mettersi in mostra. Espulso al suo esordio con i rossazzurri, contro il Foggia, trova sempre meno spazio, accumulando in totale tre presenze. Il giocatore resta una risorsa misteriosa, difficile spiegarsi il perché dell’acquisto. Sicuramente non è pronto per il Toro, ha dimostrato di avere difficoltà a trovare spazio con continuità persino in Serie C. Il terzino oggi ha 22 anni e pensare ad una sua permanenza risulta assai complicato.