4 maggio 2023: gli eventi in programma per la commemorazione del Grande Torino

Cerimonia al cimitero Monumentale, poi l'inaugurazione del parco Mazzola, infine la messa di Suffragio a Superga

Manca una settimana esatta al giorno del 4 maggio e a distanza di 74 anni non si spegne il ricordo del Grande Torino. Diverse sono le celebrazioni organizzate per commemorare Valentino Mazzola nell'arco di tutta la giornata. Il Torino FC e la città si preparano a ricordare anche in questo 2023 i campioni che portarono in alto l'onore di Torino nel mondo intero.

Grande Torino: benedizione al cimitero, inaugurazione e Messa a Superga — Alle ore 10.30 il Circolo Soci del Torino FC e il Torino FC hanno organizzato la commemorazione ufficiale del Grande Torino al Cimitero Monumentale (ingresso via Varano 36). Il padre spirituale del Torino, don Riccardo Robella, impartirà la benedizione alle tombe degli Invincibili alla presenza dei famigliari dei caduti, delle autorità del Comune di Torino e della Regione Piemonte e dell'associazione ex calciatori granata. Le celebrazioni continueranno alle ore 12.15, quando verrà intitolato a Valentino Mazzola il parco in Piazza Tancredi Galimberti, a pochi minuti a piedi dal Filadelfia e dallo Stadio "Olimpico-Grande Torino". Nel pomeriggio come di consueto, ci sarà la Santa Messa alle ore 17.03 nella Basilica di Superga alla presenza di tutta la squadra al completo. Al termine del rito ci sarà la lettura dei 31 caduti alla lapide dietro la chiesa alla presenza di società e squadra al gran completo.

Proprio riguardo la squadra, è in ballo la possibilità che venga organizzato un allenamento a porte aperte nella mattinata del 4 maggio, come accaduto nel 2022, quando i tifosi poterono assistere al lavoro della squadra. Quest'anno l'anniversario della Tragedia cade la mattina dopo un match di campionato, Sampdoria-Torino a Marassi. Dunque c'è l'ipotesi - che però deve essere ancora confermata dal club - che il Fila possa aprire le porte. Infine, in serata - in attesa di conferme ufficiali dal Comune - come ormai da tradizione, la Mole Antonelliana e i principali ponti sul Po verranno illuminati di granata.