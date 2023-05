4 maggio, evento per Gli Invincibili anche a San Mauro Torinese

Non solo a Superga e per le strade della città si celebra la memoria del Grande Torino perché quest'oggi c'è stato un evento anche a San Mauro Torinese con il Toro Club Bergamo Granata e quello di San Mauro protagonisti. Questo evento ha permesso a diverse decine di persone di riunirsi in questa data che è sempre molto speciale per tutti i sostenitori granata. Presenti ovviamente bandiere, striscioni e sciarpe per ricordare la memoria degli Invincibili. Infine, come è avvenuto anche per la Mole Antonelliana, è stato illuminato di granata il ponte di San Mauro.