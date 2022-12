A Roma l’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic: presenti Cairo e Juric

E' il giorno dell'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. Questa mattina alla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma si sono celebrati i funerali del tecnico serbo venuto a mancare venerdì 16 dicembre all'età di 53 dopo una lunga lotta contro la leucemia. Ieri è stato il giorno della camera ardente al Campidoglio, questa mattina alle 11.30 ha avuto inizio la celebrazione: presenti migliaia di persone fin dalle 10.00 tutte radunate all’esterno della basilica. Tanti personaggi del mondo del calcio si son presentati a Roma per dare l'ultimo saluto a Mihajlovic: dal presidente del Torino Urbano Cairo - che gli ha permesso di allenare il club granata dal 2016 al 2018 - al tecnico granata Ivan Juric, Francesco Totti, Claudio Lotito, Massimo Ferrero, Daniele De Rossi, Gigio Donnarumma ed il CT Roberto Mancini. Sono arrivati alla basilica anche ex giocatori come Luca Marchegiani, Bruno Conti, Angelo Peruzzi, Fabio Liverani e tanti altri. Presente anche tutto il gruppo squadra del Bologna - ultimo club allenato da Sinisa - e la Lazio, arrivata con il pullman societario. La funzione è celebrata dall’arcivescovo di Bologna cardinale Matteo Maria Zuppi: "Mihajlovic voleva diventare vecchio con tanti nipoti. Uno capace di dare un'occasione a chi non l'aveva mai avuta. Lui sapeva esaltare le caratteristiche degli altri. Non è scappato davanti alla malattia: ha dato forza mostrando la fragilità dolce di un guerriero, che è tale perché sa rialzarsi o ci prova" ha detto il cardinale.