A Torino il ricordo di Gigi Meroni, l’omaggio della società

La commemorazione di corso Re Umberto per la Farfalla granata

A 54 anni dalla morte di Gigi Meroni ( LEGGI QUI ) si è svolto a Torino, in corso Re Umberto, il tradizionale omaggio al monumento che ricorda la Farfalla Granata. “La vita di Gigi Meroni è stata breve ma intensa. Non è la durata della nostra vita che ne determina la grandezza - ha detto don Riccardo Robella , padre spirituale del Torino, durante la breve commemorazione -. Ma ciò che noi facciamo. Possiamo vivere fino a cent’anni e non fare un granché, o possiamo viverne 24 e fare grandi cose”.

Erano presenti per il Torino il direttore operativo Alberto Barile e l’addetto stampa Piero Venera, che hanno deposto una corona di fiori. Non è mancato l’omaggio del Circolo Soci Torino FC con il presidente Leonardo D’Alessandro in prima fila: il ricordo della Farfalla Granata rimane sempre vivo per tutto il mondo granata.