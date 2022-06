Academy Torino senza struttura? L’esito per l’assegnazione del Candiolo Village

Effettuate tutte le verifiche approfondite e dovute, si è giunti a un esito definitivo: "La gara deve essere considerata nulla"

Redazione Toro News

L'amministrazione comunale ha fatto chiarezza dopo le polemiche scoppiate a Candiolo riguardo l'assegnazione del CandioloVillage. Il motivo delle manifestazioni? La notizia del presunto conferimento dell'unico centro sportivo comunale alla Polisportiva Garino, di conseguenza non più a disposizione dell'Asd Candiolo, scuola calcio all'interno del circuito Academy del Torino Fc (LEGGI QUI). Ma dopo una settimana di campagna offensiva, l'amministrazione comunale fa sapere l'esito definitivo della gara.

L'esito della gara per l'assegnazione del Candiolo Village

Effettuate tutte le verifiche approfondite e dovute, si è giunti a un esito definitivo: "La gara deve essere considerata nulla a causa dell'errore commesso da entrambi i partecipanti, non è possibile quindi procedere con l'affidamento", fa sapere l'amministrazione comunale in un comunicato inviato alla nostra redazione dal sindaco Stefano Boccardo. "Abbiamo preferito tacere e aspettare l’esito definitivo. Abbiamo chiesto che si facesse altrettanto ma non c’è stata, da parte di qualcuno, questa pazienza. Abbiamo subito ingiurie e offese, che avranno il loro seguito. Quello che è avvenuto in questi giorni nei confronti di sindaco, assessori e consiglieri è stato un linciaggio mediatico, e non solo, senza precedenti a Candiolo, attaccando le persone anche a livello personale, nel tentativo di screditarle, diffamarle e intimidirle, in alcuni casi anche con minacce fisiche e personali. Sono state fatte dichiarazioni false, pubblicate anche sui mezzi di informazione. Ancora più grave è stata la strumentalizzazione fatta attraverso bambini e ragazzi coinvolti volutamente nella protesta senza spiegare loro che nessuno si sarebbe mai permesso di mandarli via e non farli più giocare a Candiolo. Ora, certi di aver fatto tutto quanto nella massima legalità, trasparenza e correttezza, valuteremo come proseguire questo percorso".

Contenuto della gara

Il bando prevedeva che i partecipanti, in questo caso l'Asd Candiolo e la Polisportiva Garino, consegnassero la propria proposta contenente due buste: una con l'offerta tecnica (80 punti massimi in palio) e l'altra con l'offerta economica (per un massimo di 20 punti). "Difficile sostenere, come fa qualcuno, che si sia privilegiata la parte economica su quella tecnica - scrive nel comunicato l'amministrazione comunale.

Candiolo Village, la spiegazione dell'esito nei dettagli

La Commissione tecnica, formata dal Segretario Comunale, la Responsabile del procedimento e 2 commissari esterni, si è riunita il giorno 16 giugno per analizzare le proposte presentate dalle due società. L'offerta tecnica dell'ASD Candiolo ha totalizzato 57,80 punti, mentre quella della Polisportiva Garino 50,41 punti. "Da questa prima valutazione si denota tra le altre cose un livello di entrambi i progetti presentati non proprio eccellente - si legge sul comunicato - ". Si è poi passati alla valutazione dell'offerta economica: l'ASD Candiolo ottiene solo 5 punti, per un totale di 62,80; mentre la Polisportiva Garino ne ottiene 20, il massimo, per un totale di 70,41. "La commissione tecnica ha concluso, nella giornata del 16 giugno, la sessione di verifica delle due proposte pervenute e ha comunicato l’esito provvisorio della gara. Sono seguite nei giorni successivi tutte le verifiche scrupolose e puntuali di ogni aspetto contenuto nelle proposte pervenute. Nella prima busta (riguardante l’offerta tecnica) aperta in sede di commissione aggiudicatrice, entrambi i proponenti hanno indicato erroneamente il valore del canone già compreso del rialzoche invece, per legge, doveva essere sconosciuto. Tale importo infatti andava indicato solamente ed esclusivamente nella seconda busta (Offerta Economica) da aprire successivamente alla valutazione tecnica in modo tale da tenere distinte e indipendenti entrambe le valutazioni come avviene in tutte le gare pubbliche". Questa la motivazione dell'esito definitivo della gara per l'assegnazione del Candiolo Village, che rende nota l'amministrazione comunale attraverso un comunicato.