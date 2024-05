Al Filadelfia inaugurato il pennone di Erbstein. Cairo: “Atto dovuto”

Egri e il Grande Torino

Il Presidente della Fondazione Stadio Filadelfia, Luca Asvisio, ha accolto la richiesta della figlia di Ernő Egri Erbstein, Susanna Egri, che aveva chiesto più volte che il padre fosse presente tra i nomi, dato il suo ruolo nella crescita gloriosa del Grande Torino. La signora Egri ha preso la parola: "Finalmente il condottiero degli immortali è ritornato insieme ai suoi giocatori. Il destino ha voluto che morissero insieme, come insieme hanno dato vita a quella squadra ineguagliabile che è andata nella leggenda. Se quei giocatori avessero potuto parlare quando si progettava questa serie di pennoni, avrebbero respinto con forza, con Mazzola in testa, la decisione di escludere il nome di Egri Erbstein, la loro indispensabile guida, da quel simbolo che doveva eternare la memoria della squadra, che aveva continuato trionfalmente a vincere il campionato anno dopo anno. Quella squadra era diventata essa stessa simbolo della comunità che anelava alla rinascita dopo il disastro della guerra. Quella squadra era portatrice di valori che mio padre aveva inculcato ai suoi campioni. Uno fra tutti riguardava il comportamento, lui diceva: "Non dovete mai rispondere con violenza alle provocazioni e alle ingiustizie". Dobbiamo alla sensibilità del presidente Asvisio che è intervenuto a sanare quell'ingiustizia, con l'adesione dei consiglieri della Fondazione Stadio Filadelfia, e con il sostegno dell'animo della tifoseria illuminata che sa e ricorda. Oggi viviamo tempi bui, è ben difficile ritrovare un motivo per rallegrarci ma ecco che oggi qui è emersa una luce. Grazie a tutti voi!".