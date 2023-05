Associazione ex calciatori granata: presentato un ricco programma di iniziative

L'Associazione Ex Calciatori Granata si è presentata con una delegazione del suo Direttivo giovedì 18 maggio negli uffici della Regione Piemonte per un incontro con il Presidente Alberto Cirio e con l’Assessore Andrea Tronzano. Guidati dal Presidente Claudio Sala, l'incontro ha avuto come scopo principale quello di presentare un programma ricco di iniziative che l’Associazione intende realizzare. Si tratta di azioni di carattere sportivo, didattico e sociale. Tra queste la collaborazione con altri enti di formazione sportiva per insegnare il calcio ai giovanissimi ospiti dell’istituto penale Ferrante Aporti di Torino e incontri con gli studenti delle scuole di Torino e provincia con i campioni del Torino del passato che raccontano le loro esperienze per creare una diversa cultura sportiva.