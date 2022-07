Bremer-Juventus: il messaggio di un tifoso lasciato nella sede del Torino

Il messaggio di un tifoso granata lasciato alla sede del Torino in via Arcivescovado

La cessione di Gleison Bremer è un sacrificio che ha trovato la comprensione di molti tifosi, come dimostrato dai risultati del sondaggio in merito di Toro News, ma è logico che l’operazione non vada giù a una parte dell’opinione pubblica. Ne è una dimostrazione un messaggio affisso alla porta d’ingresso della sede della società in via Arcivescovado a Torino, la cui foto sta diventando virale sul web. Nel biglietto lasciato, volutamente, sul pianerottolo del primo piano proprio sotto alla targhetta con lo stemma della squadra, l’autore ha voluto esporre, pubblicamente, la sua disapprovazione riguardo al mercato e in particolare all’operazione che ha visto il miglior difensore della Serie A passare dal Torino alla Juventus. Di seguito, riportato il messaggio scritto: