Sondaggio su Bremer, a sorpresa lettori favorevoli alla cessione alla Juventus

L'offerta della Juventus per il difensore è risultata economicamente migliore per il Torino, che l'ha preferita a quella dell'Inter

Gleison Bremer è un nuovo difensore della Juventus, che ha trovato l'accordo economico con il Torino per oltre 40 milioni di euro più bonus . Un'offerta decisamente migliore rispetto a quella dell'Inter. I nerazzurri, nonostante fossero da tempo sulle tracce del giocatore, si sono infatti fermati a 30 milioni più 5 di bonus ed il cartellino di Casadei. A proposito di questa situazione, nella giornata di ieri - martedì 19 luglio -, abbiamo voluto chiedervi: cessione di Bremer alla Juventus: siete favorevoli o contrari? L'interrogativo, nello specifico, era così posto: siete d'accordo con la cessione in quanto l'importante è massimizzare l'incasso oppure non siete d'accordo in quanto, da tifosi granata, è troppo difficile tollerare che uno dei migliori giocatori visti in granata negli ultimi 20 anni si trasferisce agli storici rivali?

Questi i risultati del sondaggio, che dimostrano come la maggioranza dei lettori sia favorevole alla cessione (2780 preferenze), mentre 1787 votanti siano contrari. Si parla quindi di 4564 votanti. Quasi il 61% per cento, magari anche a malincuore, pensa che il Torino abbia fatto la scelta giusta. Un dato, se vogliamo, piuttosto sorprendente, anche se - come tutti i sondaggi di Toro News - ha valenza meramente indicativa in quanto non condotto in maniera scientifica.