Calciomercato, il Torino dice sì alla Juventus: Bremer sarà bianconero

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Gleison Bremer sarà presto un nuovo giocatore della Juventus. Il presidente del Torino Urbano Cairo ha accettato l'offerta della società bianconera pari a 40 milioni di euro più 7 di bonus. Niente da fare dunque per l'Inter che dopo una lunga trattativa dovrà fare a meno del brasiliano. Bremer non è partito con il resto della squadra per Perg, luogo nel quale i granata giocheranno oggi un'amichevole contro il Mlada Boleslav. Nelle prossime ore il centrale brasiliano lascerà Bad Leonfelden, luogo del ritiro del Toro, per andare a svolgere le visite mediche con la Juventus.