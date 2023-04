Circolo Soci Torino FC 1906, cena granata con Buongiorno e Gravillon

Il presidente del Circolo ha voluto ringraziare la ditta Fiammengo Federico srl per il restauro in corso di un moncone storico del Filadelfia

Serata a forti tinte granata mercoledì 19 aprile all'Unione Industriale di Torino, dove si è tenuta una cena dei Circolo Soci Torino FC 1906 in compagnia dei calciatori del Torino Alessandro Buongiorno e Andreaw Gravillon. I due sono stati disponibilissimi per foto e autografi con tutti i presenti. Il presidente del Circolo, Leonardo D'Alessandro, ha menzionato con soddisfazione i lavori in corso attualmente al Filadelfia, dove è in atto il rifacimento di uno dei due monconi della tribuna storica del Filadelfia. D'Alessandro - che con il suo Circolo è stato fautore dell'intervento - ha ringraziato la ditta Fiammengo Federico srl, che si è assunta tutti gli oneri del restauro, oltre al presidente della Fondazione Luca Asvisio e al consigliere Angelo Cereser.