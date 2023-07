Dalla Calabria a Pinzolo per il Toro: “Mille chilometri per il nostro amore”

Mille chilometri in macchina per il Torino: dalla Calabria a Pinzolo per tifare granata. Un weekend all’insegna del calcio per una famiglia calabrese da generazioni di fede granata. E la passione emerge tutta dalle parole della teenager Chiara, felice come al luna park di fronte all’ingresso del campo sportivo di Pinzolo in vista del primo allenamento del venerdì del suo Toro. “Per il Toro questo e altro, va sempre onorato - dice Chiara ai nostri microfoni -. Questo è il mio primo lungo viaggio per la squadra e sono sicura che sarà il più bello di tutti perché il ritiro ha un sapore diverso rispetto alla partita. In Calabria mi sento un po’ sola: ci sono pochi tifosi granata. Quando sono arrivata a Pinzolo è stato bellissimo incontrare molti altri tifosi del Toro”.