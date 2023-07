Pellegri sgomita e segna in allenamento: arrivano ottime risposte da Pinzolo

Anche Sanabria e Seck hanno il piede caldo

Comunque, non soltanto Pellegri si è messo in evidenza sotto la pioggia di Pinzolo. Durante la fase di costruzione delle azioni anche Antonio Sanabria non si è tirato indietro. Ha segnato alcuni bei gol, tra cui uno in tuffo di testa che ha esaltato i pochi tifosi granata rimasti sulle tribune. Come già sottolineato nelle scorse ore, anche Demba Seck ha dato risposte positive sia nei movimenti sia nelle conclusioni verso la porta. Nella seconda parte dell'allenamento Seck ha affiancato Yann Karamoh sulla trequarti con Sanabria riferimento offensivo. Sugli esterni hanno invece agito Wilfried Singo e Ali Dembele. Nel pomeriggio si replica: appuntamento intorno alle 17.30 a Pinzolo, sperando in condizioni metereologiche migliori.