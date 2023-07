Filadelfia, terminato il restauro di un moncone storico: le foto

Al Filadelfia si festeggia. La Fiammengo Federico srl ha ultimato i lavori di restauro del moncone storico di tribuna nell’angolo di via Filadelfia. Lo raccontiamo da mesi: è stato il gesto da vero cuore granata di Gianluca Vigna, co-titolare dell’azienda edile torinese, portata avanti in collaborazione con il Circolo Soci Torino FC 1906. La Fiammengo Federico si è accollata ogni spesa: l'accordo è stato siglato a febbraio e in nemmeno sei mesi ha completato il lavoro, rimettendo in sicurezza il moncone e riportandolo all’aspetto originario. “La città di Torino ci dà tanto, gran parte dei nostri appalti sono qui – raccontava Gianluca Vigna a Toro News lo scorso 4 maggio -, quindi è arrivato il momento di restituire qualcosa”. Il co-titolare della Fiammengo Federico si è espresso anche oggi in merito all' ultimazione dei lavori: "Abbiamo dimostrato che le nostre non erano solo parole, avremmo voluto realizzare prima il moncone, ma da quando ci hanno dato il via abbiamo realizzato quello che era un sogno di tanti tifosi, ora siamo contenti di avere il moncone in un buono stato e non più abbandonato". Ha speso delle belle parole anche il presidente del circolo soci, Leonardo D'Alessandro: "Sono molto contento che finalmente il moncone del Filadelfia si è salvato, grazie alla generosità di Gianluca Vigna, un applauso alla Fiammengo e al suo personale, che ha lavorato con dedizione e buona volontà, io non posso che essere contento e riconoscente verso Gianluca."